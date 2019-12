El migcampista xilè Arturo Vidal ha denunciat el Barça pel suposat impagament d'una prima de 2,4 milions d'euros corresponent a la temporada passada, una reclamació que el club català atribueix a una mala interpretació contractual que han fet els advocats del jugador. Fonts de l'entitat blaugrana varen assegurar ahir que no deu aquesta quantitat al migcampista i que Laliga comparteix el mateix criteri, per això considera que la denúncia de Vidal no té cap recorregut.