La UE Figueres i el CF Peralada mostren bones relacions abans del derbi

Els presidents de la Unió Esportiva Figueres i del Club de Futbol Peralada, Narcís Bardalet i Miquel Llobet, respectivament, han fet avui una atenció als mitjans de comunicació de cares al derbi altempordanès de Tercera Divisió del proper dia 5 de gener a l'Estadi de Vilatenim. La trobada, com a prèvia del partit, que es reviurà tres temporades després, ha tingut lloc a la Rambla de Figueres.

Bardalet ha explicat que arriben a aquest derbi amb optimisme: «Al principi de la temporada estàvem preocupats, vam fer una aposta per una plantilla jove i vam pagar la inexperiència. Però a les portes de la segona volta ens hem situat quasi a mitja taula i estem fent bons partits, l'últim va ser un 3-6 a camp contrari i en aquesta categoria marcar sis gols és molt difícil».

Per la seva part, Llobet ha comentat que arriben al partit «en plena il·lusió i moltes ganes, arribem molt millor del que pensàvem. A l'estiu, quan vam sortir de la filiació, el Girona ens va deixar sense jugadors ni cos tècnic i vam haver de fer una plantilla de zero. Intentarem treure algo positiu d'un estadi que espero que algun dia es digui Salvador Dalí».

A l'estiu, el Peralada va fitxar sis jugadors del Figueres. Llobet, ha comentat que amb Bardalet «ens uneix la professió, som metges i des del primer dia vam decidir que no ens barallaríem mai i que promouríem la concòrdia entre els dos equips. Ha estat un estiu complicat, la sortida amb el Girona va ser un terratrèmol i va provocar aquestes tensions que no transcendiran». Bardalet ha apuntat que «certament s'han viscut moments delicats, però hem sabut ser intel·ligents perquè la sang no arribés al riu, com es diu, i aquí estem. La rivalitat s'ha d'entendre bé, hi ha d'haver fair play».

Preguntats per un resultat del duel, Bardalet ha apostat per «un 3-1» i Llobet per un «0-1 o 3-6, m'és igual, anem a guanyar». El derbi altempordanès de Tercera Divisió entre la UE Figueres i el CF Peralada es disputarà el diumenge dia 5 de gener (12 h) a l'Estadi de Vilatenim.