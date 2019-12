El Milan va fer oficial ahir a la tarda el fitxatge de Zlatan Ibrahimovic fins a final de temporada amb una opció prorrogable per un any més. El davanter suec, de 38 anys, torna a San Siro, on ja va jugar del 2010 al 2012 després de sortir del FC Barcelona. Les dues darreres temporades, Ibrahimovic havia competit a la MLS amb la samarreta dels Los Angeles Galaxy. El suec també ha jugat a l'Inter, el PSG o l'Ajax, entre d'altres.