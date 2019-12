Mor Romà Cuyàs, figura clau en la preparació dels Jocs de Barcelona'92

Romà Cuyàs i Sol, expresident del Comitè Olímpic Espanyol (COE) entre els anys 1983 i 1984 i pioner del projecte dels Jocs de Barcelona de 1992, va moriar ahir a la capital catalana als 81 anys, va confirma en un comunicat la Federació Espanyola d'Atletisme, de la qual va ser vicepresident, i també el COE.

Vinculat al món de l'atletisme, Cuyàs es va iniciar al Club Natació de Barcelona en les disciplines de marxa atlètica i mig fons i va acabar sent sent president de la Federació Catalana. Va fer el salt a l'Espanyola, encara que el seu perfil va ser més conegut com a president del Consell Superior d'Esports en els anys vuitanta, dècada que també va presidir el COE.

Va estar vinculat al moviment olímpic de Barcelona'92, ocupant el càrrec de comissari del projecte, i posteriorment va exercir la vicepresidència primera de la candidatura barcelonina, en representació de Govern central. Posteriorment, va ser membre del comitè organitzador COOB'92.

Romà Cuyàs compta amb la medalla d'or al mèrit esportiu, concedida pel govern d'Espanya, i el collaret de plata imposat pel Comitè Olímpic Internacional. Al 2017, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

Romà Cuyàs també serà recordat pel seu vessant de promotor cultural i editor. Va estar a la Direcció General de Promoció Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat, entre 1996 i 1997, i va ser conseller delegat d'Edicions 62, a més de director de CEDRO Catalunya. El també desaparegut editor Josep Maria Castellet en el seu llibre Memòries poc formals d'un director literari asseverava que va dirigir una editorial que «es convertiria de dèbil a forta, de petita a mitjana -gran en termes d'edicions catalanes- d'espantadissa a ambiciosa». Va ser, així mateix, fundador i primer president de l'Associació d'Editors en llengua catalana i vocal, tresorer i vicepresident del Gremi d'Editors de Catalunya (1971-1982).