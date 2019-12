La victòria del Sarrià per 29 a 34 contra els amfitrions va donar als sarrianencs la tercera posició final en categoria al Torneig de Nadal que s'està disputant aquests dies a Bordils amb un clàssic Barça-Granollers. Avui, serà el torn per als equips juvenils (Montgrí, Bordils i Selecció Catalana cadet) i per als sèniors (Bordils, Garcí i Selecció Catalana juvenil).