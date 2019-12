La il·lusionadora cita amb la història del Bàsquet Girona a Aizpeitia

La cita és demà però fa dies, des que es va concretar matemàticament l'accés a la gran final de la Copa LEB, que una bona colla d'aficionats del Bàsquet Girona ja tenen els bitllets a punt per viatjar al País Basc. El conjunt gironí disputa demà a Azpeitia (19.00) contra Juaristi ISB la primera final d'una competició FEB de la seva història. Ho fa amb la il·lusió del novell que somia continuar fer-se gran i veu en aquest títol una bona oportunitat per fer-ho. No hi haurà pressió. Bé sí, simplement la que es posi el vestidor i que és sempre saludable per arribar a les victòries. A la pista, la responsabilitat serà per al rival, un Juaristi que jugarà al seu pavelló i exercirà de local.

«Estem molt mentalitzats i amb molta il·lusió, que és sempre el més important. Fa setmanes que tenim ganes de jugar aquesta Copa i estem treballant per gestionar que aquesta il·lusió no desemboqui en precipitació ni angoixa», subratlla l'entrenador dels gironins, Àlex Formento. El tècnic, que viu la seva segona -la primera des del començament- temporada a la banqueta del Bàsquet Girona ha donat un segell propi a un equip que de la mà de Sevillano, Hester i Sàbat, entre d'altres, està donant moltes alegries a una afició cada cop més engrescada.

Només dues derrotes, a la pista del Múrcia i a Fontajau contra el Prat, durant el que s'ha jugat de temporada són la carta de presentació dels d'Àlex Formento. «Volem ser l'equip que hem sigut durant tot aquest temps i ser fidels als senyals d'identitat que ens han dut fins aquí», assegura el tècnic que desitja que demà, el Bàsquet Girona «plasmi el bàsquet que hem fet durant aquestes 15 jornades en què hem demostrat ser un equip valent, agressiu i que cerca les coses sense esperar el rival».

El Bàsquet Girona estarà acompanyat per un bon grapat d'aficionats que no es volen perdre la primera gran final del club. En aquest sentit, Formento reconeix que és un moment «molt especial per poder escriure una pàgina molt bonica» a la història del club. «Volem fer equip i afició i aquest partit és una oportunitat única. Tindrem el seu suport en un vespre en què volem gaudir de la Copa, però, sobretot, guanyar-la», assegura el tècnic dels gironins.

El Juaristi arriba a la final havent perdut el lideratge del seu grup de LEB Plata en favor del Tizona de Burgos. És per això que el tècnic, Iñaki Jiménez, admet que el seu equip potser no arriba en el millor moment del curs a la final. «Hem perdut una mica la nostra essència i això ha fet que no fóssim competitius els 40 partits en algun partit». Jiménez vol passar pàgina de les últimes derrotes a la Lliga i centrar-se en a Copa. «És una oportunitat, un premi, un plus, per a nosaltres. Volem gaudir del partit i aviam què podem aconseguir al final», assenyala el tècnic basc.