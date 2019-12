El club farà un entrenament de portes obertes dilluns que ve a Palau

Els aficionats del Bàsquet Girona tindran l'oportunitat dilluns que ve, dia 30, de conèixer una mica més els jugadors del conjunt gironí. El club gironí ha anunciat que farà un entrenament de portes obertes al pavelló de Palau a partir de les 12.00 del migdia en què tots els seguidors podran acostar-se i saludar els jugadors de l'equip. Serà només dies després d'haver disputat la final de la Copa LEB Plata que enfrontarà els gironins amb el Juaristi basc demà al Pavelló Municipal d'Azpeitia.

Cal recordar que diumenge passat, l'equip ja va ser capaç de dur més de 1.500 espectadors al pavelló de Palau en el partit de Lliga de LEB Plata contra el FC Barcelona B. El duel contra el filial blaugrana va servir també com a homenatge a l'exjugador del club, Jordi Trias, que s'ha retirat enguany. El fet que la mainada no tingui escola i estigui de vacances afegit a l'horari fan preveure que la iniciativa d'obrir l'entrenament al públic pugui tenir una bona acollida entre els aficionats. Els jugadors gironins no tornaran a la competició fins el cap de setmana del 4-5 de gener a la pista del Gran Canaria.