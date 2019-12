La Cursa de la Dona de la Jonquera, una tradició consolidada per Sant Esteve

La Jonquera celebra, aquest dijous, 'La nostra Sant Silvestre', la novena Cursa de la Dona del poble, que serà benèfica en favor dels malalts de càncer. Organitzada pel Centre Excursionista Jonquerenc (CEJ) i amb la col·laboració d'Oncolliga la Jonquera, entitat que rep tots els beneficis de la prova, la cursa té un recorregut de cinc quilòmetres, que circularà pels carrers del poble. En aquest sentit, Tat Pérez, presidenta del Centre Excursionista Jonquerenc, explica que «hem variat el traçat una mica, com fem en cada edició, per donar un punt més atractiu a la prova».

L'hora de sortida és a les deu del matí, davant del cafè bar La Societat, al carrer Major del poble. En línies generals, «seguim el mateix format que en les darreres edicions, que més o menys ens ha funcionat», comenta Pérez. Els cinc quilòmetres –que es poden fer o bé corrents o bé caminant– estan enfocats a un públic adult, tant homes com dones, que pagaran sis euros (entrada anticipada) o bé deu (al mateix dia). «Val a dir que empreses locals també fan la seva aportació solidària per tal de fer com més gran millor el donatiu final», puntualitza Pérez.

Ara bé, també hi ha un recorregut dirigit als més petits de casa, els nens i les nenes de fins a vuit anys, l'anomenada Cursa de la Nena. Aquest col·lectiu també tindrà el seu moment de col·laboració virtual, en aquest cas, a les onze del matí. Des de davant de l'estanc fins al cafè La Societat, els petits de casa correran 500 metres en favor de la causa solidària. La inscripció, a més a més, és de franc.

350 corredors ja serà un èxit



La presidenta del CEJ esmenta que, si arriben a la mateixa xifra de participants que l'edició del 2018, 350, estaran més que satisfets. «Ara que, si en venen més, encara millor», afegeix. Uns corredors que també venen de l'altra banda de la frontera, i que comptaran amb classificacions, premis per als tres primers a arribar a la línia de meta, a més d'obsequis, i de participar en sortejos.

Dies després de la prova, els organitzadors faran el lliurament del xec amb el donatiu final a Oncolliga, que esperen que sigui molt elevat.