Triomf agònic de l'Uni a la Seu

L'Spar Citylift Girona encarava el segon partit en menys de 48 hores a la pista del Cadí la Seu en el derbi català de la Lliga Femenina. L'esforç de dijous davant el Fenerbahçe a Eurolliga va passar factura a l'equip entrenat per Èric Surís, al qual es va notar més espès i amb falta d'idees que en altres ocasions. Però les lleidatanes també venien d'un compromís europeu, dijous, i tampoc van estar fines en atac. Això ho van aprofitar les gironines per, en una segona part una mica més correcta que la primera, poder emportar-se la victòria en un partit molt igualat (54-56) i que no es va decidir fins al tram final. Això sí, amb suspens fins al final per saber si el triple de Peña des del mig del camp sobre la botzina entrava i que hagués donat el triomf a les locals. El triomf fa que les d'Èric Surís tanquin la primera volta del campionat al capdavant de la classificació amb un balanç de 12 victòries i només una derrota.

Les gironines no estaven còmodes a la pista i això es notava amb algunes imprecisions en atac, amb alguns llançaments de tir mal seleccionats, i els ben seleccionats no entraven. També costava connectar amb les jugadores interiors. Coulibaly només havia anotat 4 punts al final de la primera meitat i Andusic no havia anotat. De fet, les gironines es van quedar amb només 22 punts al final de la primera meitat i van estar gairebé sis minuts a aconseguir una cistella després d'un parcial de 7-0 per les locals (26-22). Una anotació baixa que també ho era per part del conjunt rival gràcies a la bona defensa de les visitants, però a sobre la pista també es veia com als dos equips els faltaven idees en atac.

No va ser fins passats quatre minuts del tercer període que Mendi anotava el primer triple de l'Uni del partit després de 7 intents (30-29). Però l'espessor continuava per part dels dos equips, amb males decisions en atac, també perquè els dos equips feien una defensa molt física, però permesa pels àrbitres.

Coulibaly, més encertada en la segona part i que va acabar amb 14 punts, tornava a posar les visitants per davant després de molt temps (36-37) . Tot i així, abans d'entrar en els últims 10 minuts, les lleidatanes s'havien tornat a posar per davant (40-39).

En un final molt ajustat, les gironines van estar una mica millor i més encertades que les lleidatanes. Els dos tirs lliures de Coulibaly quan faltaven 42 segons per al final posaven el 54-56 definitiu i feien viatjar el triomf a Fontajau.