Pluja de gols del Figueres a Igualada per tancar l'any de la millor manera

Golejada del Figueres a Igualada per tancar l'any de la millor manera. Els jugadors entrenats per Javi Salamero van veure com el partit se'ls posava coll amunt quan els locals van obrir la llauna als vint minuts de partit. Tot i el sotrac, els empordanesos van treure forces per remuntar el partit a la primera part gràcies als gols de Soler, Balaguer i Ivan Vidal. La follia impregnada al matx no acabaria aquí, ja que els barcelonins van fer la rèplica igualant el marcador a tres gols. Però una altra diana de Vidal, que ja en suma sis, va fer que els figuerencs es possessin per davant en el marcador. A partir d'aquí, el Figueres va ser amo i senyor del partit. Ousman va fer el cinquè, i Sarmiento, la nova incorporació figuerenca que arriba provinent de l'Almudèvar, es va estrenar i va anotar el darrer gol del partit. Amb aquests tres punts els pupils de Salamero ja en tenen vint-i quatre.