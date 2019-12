El Llagostera visita l'Espanyol B per seguir amb la bona dinàmica a Lliga

Dijous passat el Llagostera va quedar eliminat de la Copa del Rei després de perdre (0-1) contra l'Haro al Municipal. Una desfeta que va suposar una gerra d'aigua freda per com es va produir: els blaugrana van encaixar l'únic gol del partit al darrer minut després de veure com l'anulaven una diana de Yeray. A més d'això, el conjunt entrenat d'Oriol Alsina va trencar una dinàmica de més de dos mesos sense perdre com a locals. «Crec que és un partit que no vam perdre. De fet, el gol va ser al darrer minut de la pròrroga quan ens van anul·lar una diana nostra el minut abans. Aquell partit ens va deixar diversos jugadors amb molèsties després de l'esforç que van realitzar. A més, hem d'afegir el partit contra l'Olot de la setmana passada que va ser molt intens i molt disputatr».

Avui (12.00) els blaugranes tenen una prova de foc per refer-se del xoc de la Copa a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el filial perico. El combinat blanc-i-blau rep el conjunt llagosterenc immers en una molt bona ratxa de resultats: encadena sis jornades conreant victòries i ocupant la tercera posició a la classificació de Segona B. En canvi el Llagostera viatja fins a Sant Adrià del Besòs amb cent-vint minuts més acumulats. «L'Espanyol B és el millor filial que hi ha. Ho diuen les estadístiques. És un equip molt vertical i que treballa molt bé el col·lectiu. Tot i que té moltes individualitats d'alt nivell. A més tenen un gran facilitat en marcar gols. De fet, són l'equip que ha fet més dianes des de principi de temporada» va valorar l'entrenador llagosterenc.

Pel xoc d'aquest matí, Oriol Alsina no podrà comptar amb Pitu, Bigas i Maymí, que són baixa de llarga durada. A ells se'ls afegeix el pivot defensiu David Garcia per acumulació d'amonestacions. Per altra banda, Alsina recupera Éric Jiménez.