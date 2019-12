L'Espanyol acaba l'any com a cuer en solitari de Primera

L'Espanyol no se'n surt. L'equip de Pablo Machín ahir va tornar a quedar en evidència a Butarque (2-0) amb una derrota que el deixa amb el fanalet vermell de la Lliga i complica la continuïtat del cos tècnic del sorià.

Tot i el fort vent, el duel entre el penúltim i l'últim classificat va ser digne d'espectacle i va fer que cada pilota aèria fos una loteria. Amb l'obligació de jugar més en curt i per baix, futbolistes com Roque Mesa o Óscar Rodríguez van aprofitar per guanyar protagonisme. La seva mobilitat, afegida al sacrifici d'En-Nesyri i Braithwaite, va decantar la balança a favor del Leganés. La timidesa i manca d'intensitat de l'Espanyol també va ser un factor determinant per al desenllaç d'un partit que mai abans havia sigut favorable als madrilenys.