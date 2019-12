Esther Guerrero guanya el Campionat de Catalunya de Cros Curt a Calonge

Abdessamad Oukhelfen i Esther Guerrero es van proclamar campions absoluts de Catalunya de Cros Curt en la cursa disputada a Calonge i Sant Antoni, que s'estrenava com a seu del campionat. L'atleta de Reus va ser el més ràpid de la cursa masculina de 4.050 metres amb un temps d'11:14. El gran absent d'aquesta prova va ser Adel Mechaal, que, tot i que la seva presència estava confirmada per part de la federació, no es va presentar a la cursa. Ibrahim Chakir i Ibrahim Ezzatdouni van completar el podi masculí. Mentresentat, la banyolina i la gran de les germanes Guerrero va ser la guanyadora de la prova femenina amb un crono de 13:08. Douae Ouboukir i Rosalia Tarraga van acompanyar Guerrero al podi.



Simposi Internacional a Calonge

Dissabte també es va celebrar al Castell de Calonge el Simposi Internacional d'Entrenament de Resistència, que va reunir quatre dels millors entrenadors d'atletisme del món: l'australià Nic Bideau, el polonès Tomasz Lewandoswski, Jordi Toda i i el kenià Patrick Son. El Simposi va reunir un total de 120 persones de diferents països europeus i també va comptar amb la presència del president de la Federació d'Atletisme de Catalunya, Joan Villunedas, i l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, en l'acte d'obertura.