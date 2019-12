El Barça tanca l'any amb una golejada (4-1) contra l'Alabès al Camp Nou

El Barcelona va tancar l'any 2019 amb una nova golejada, aquest cop contra l'Alabès (4-1), en què Lionel Messi va tornar a exercir de desembussador, quan amb un 2-1 el seu equip estava passant un mal moment, i l'argentí es va tornar a inventar una gran jugada que va acabar en gol, el seu número 50 a 58 partits en aquest any.

Va ser una plàcida primera part d'un Barça molt superior a un Alabès que va plantejar un partit de tall defensiu, deixant a dalt un solitari Lucas, que es va veure incapaç de superar els dos centrals blaugrana (Piqué i Umititi), encara que en una acció que va habilitar un company per córrer en solitari a la meta de Ter Stegen, l'àrbitre la va avortar per unes mans després de les quals l'atacant no va donar crèdit.

El Barcelona va tenir la pilota, es va sentir amb pocs espais a la zona de creació, però va saber com trencar una nodrida defensa de l'equip d'Asier Garitano, enviant pilotes altes o diagonals a les bandes. Griezmann va arreglar la situació al 14, després d'una centrada de Suárez per la banda dreta, a què Vidal no va arribar, i el francès des del darrere ha connectat un xut precís amb la dreta al fons de la xarxa (1-0).

El domini blaugrana es va estendre al segon període, en el qual l'Alabès va tornar a fer un pas enrere. Del possible 3-0 a favor del Barcelona es va arribar al 2-1 amb un gol del gironí Pere Pons. Messi va tornar a fer de Messi al minut 69, quan el Barça estava desconcertat i el partit s'havia aturat per una acció que va sorprendre els dos equips. A continuació, Messi va agafat la pilota, es va acostar a la frontal i amb quatre rivals envoltant-lo, es va treure un xut potent que va entrar entre els tres pals (3-1).

El Barcelona va respirar i l'Alabès va rebre un nou revés quan en una rematada de cap de Suárez la pilota va acabar en córner. No obstant això, des de la sala del VAR van avisar l'àrbitre que podia haver-hi hagut penal. L'àrbitre va decretar pena màxima, que va transformar l'uruguaià Luis Suárez en gol (4-1).