El Sarrià, en busca del miracle a Pamplona

El Sarrià buscarà aquesta tarda capgirar l'elimnatòria de tercera ronda de Copa del Rei a la pista de l'Helvetia Anaitasuna (19.00 hores), de la lliga Asobal. No ho tindrà fàcil, ja que el conjunt entrenat per Salva Puig va perdre per quatre gols (20-24) en l'anada disputada a Sarrià i ara haurà de buscar guanyar per cinc gols, -o quatre i forçar la pròrroga- per accedir a la següent ronda.

Dimarts, els sarrianencs van plantar cara als navarresos, amb un poder físic i tècnic superior, però en un partit molt igualat van acabar perdent per quatre gols. «Plantejarem el partit per fer-ho el millor possible, a veure fins a on ens dona. Juguem contra un gran equip, però dimarts ja vam demostrar que podem competir contra ells», explica Salva Puig abans del partit d'avui.