El Garatge Plana Girona perd a la pista del Reus en encaixar 3 gols al segon temps

Derrota del Garatge Plana Girona a la pista del Reus, en un partit on l'equip entrenat per Ramon Benito va aguantar bé fins al segon temps, quan dos gols de Joan Salvat i un altre del garrotxí Marc Julià de falta directa a poc per al final van acabar decidint el partit (3-0).La derrota d'ahir al vespre a la capital del Baix Camp impedeix al Girona superar els reusencs en una classificació en què els locals consoliden la quarta posició, ara amb quatre punts més que els gironins.

El gol de Joan Salvat a l'inici del segon temps va acabar resultant clau, perquè fins al descans el Girona s'havia defensat molt bé amb un penal aturat per Jaume Llaverola inclòs. Anant per davant en el marcador, el Reus s'ha tret pressió de sobre per acabar guanyant el partit amb el segon gol de Salvat i de Marc Julià ja en els minuts finals.