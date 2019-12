El retorn de Svetislav Pesic a Munic, on va entrenar un grapat d'anys, va acabar amb una nova victòria del Barça a l'Eurolliga que situa els barcelonistes com a líders de l'Eurolliga igualats amb l'Efes Pilsen. La bona defensa del Barça va ser clau per derrotar el Bayern Munic.