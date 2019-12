El Barça tanca l'any rebent l'Alabès enmig dels dubtes sobre l'estil de joc

El Barça tanca aquesta tarda (16.00 hores) l'any 2019 amb la visita de l'Alabès al Camp Nou, on intentarà vèncer per mantenir el lideratge a La Lliga i aclarir dubtes en el seu joc després de l'empat a zero que es va produir dimecres en el clàssic davant el Madrid.

La ressaca de l'últim clàssic encara sobrevola en l'ambient de l'exigent entorn barcelonista. Davant l'etern rival, el vigent campió de Lliga no va governar el partit amb la pilota i va preferir generar perill a través de les accions aïllades de l'argentí Lionel Messi en transicions ràpides.

Malgrat el seu joc irregular, el Barça continua liderant la competició domèstica per la diferència de gols amb el Madrid i avui rep un rival de la zona mitjana de la classificació. Una bona oportunitat perquè els blaugrana puguin retrobar-se amb alguns símptomes de millora que han mostrat a comptagotes en el primer tram de temporada.

Amb les baixes per lesió de Dembélé i ara també d'Ansu Fati, Todibo, Junio i Wague, sembla que, exceptuant una sorpresa, el trident estarà ocpupat per Messi, Grizmann i Suárez, aquest últims molt discrets el passat dimecres. Al mig del camp, tampoc hi ha gaires dubtes. Amb Arthur encara lesionat, Busquets, suplent en el clàssic per febre, podria tornar a l'onze al costat de De Jong i Rakitic, que en les últimes setmanes s'ha consolidat en l'onze. A la defensa, Piqué i Lenglet són titulars indiscutibles, mentre que Semedo i Sergi Roberto, que va començar el clàssic com a interior, es juguen una plaça al lateral dret.

Per la seva banda, l'Alabès espera obtenir un resultat que li permeti tornar les esperances a la seva afició, abatuda per la recent eliminació copera contra el Jaén, equip de Tercera Divisió. A això, li hem de sumar el punt salvat a úlima hora contra el Leganés la passada jornada i les últimes derrotes contra el Granada i el Madrid. Això ha deixat en una sensació extranya l'entorn de l'entitat vitoriana, que espera que aquest duel serveixi per prendre impuls i rubricar un 2019 més correcte.