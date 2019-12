Wu Lei sentencia a la segona part

Un doblet del davanter xinès de l'Espanyol Wu Lei va servir per eliminar el Lleida, de Segona B, a la Copa del Rei en un partit que va començar amb cert equilibri i sense oportunitats de gol, tot i que es va trencar a pocs minuts de la segona meitat després de la primera diana de l'atacant xinès.

L'Espanyol no va deixar clara la diferència de categoria en la primera part. El duel va començar amb alternances en el domini de la pilota, sense ocasions clares. Pedrosa va ser un dels futbolistes més actius del quadre blanc i blau, mentre que l'amfitrió intentava sorprendre amb centres laterals. L'Espanyol es va avançar a la represa. Iturraspe va treure la pilota ràpidament des del darrere i va enviar-la a Piatti. L'argentí va segellar una passada a l'espai per Wu Lei i el davanter xinès no va fallar en l'un contra u davant de Víctor Vidal. Ell mateix sentenciava amb l'1-2 al minut 90.