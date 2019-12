El vent afavoreix una lluïda estrena de la Christmas Race

La Christmas Race, la tradicional competició que ha arribat a la seva edició número 44, va iniciar-se ahir amb bon peu a Palamós. El bon vent de garbí que va bufar durant tot el dia va permetre que es disputessin les tres mànigues de totes les classes, deixant Ricard Castellví com a únic líder espanyol d'entre tots els primers classificats de la jornada.

El català, del CN Cambrils, va imposar-se en Laser Radial Masculí i té un avantatge de deu punts sobre el noruec Theodor Middlethon, segon, i el també català Francesc Martínez (CN Garraf), que és tercer. Pel que fa a les noies d'aquesta mateixa categoria, la veterana regatista Tatiana Drovsdovskaya, qui ha participat en fins a cinc Jocs Olímpics, va demostrar que continua en un bon moment de forma i va imposar-se per davant la portuguesa Carolina Joao i Fátima Reyes (CN S'Arenal).

La classe 470 competeix com a Open, és a dir, amb una embarcació mixta, la primera gran regata que ho permet esperant que així sigui als Jocs del 2024. Els austríacs David Bargher i Lukas Mark, amb tres primers llocs, lideren amb autoritat. En Laser Standard, el suís Eliot Merceron lidera una prova amb un nivell altíssim. El segueix l'italià Giovanni Coccoluto, guanyador de la World Cup de Miami. Un xic per darrere hi ha Marco Gallo. I en 420, la parella italiana formada per Sposato i Centrone va al capdavant.

Avui, segona jornada amb vent fort a primera hora i una previsió de temps similar a la d'ahir.