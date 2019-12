Marc Gasol també ha jugat a Palau

Girona sempre serà Girona, per a Marc Gasol, i això ho saben bé els que aquella tarda de diumenge de principis d'estiu van anar a Palau, moguts per una plataforma d'aficionats que volien reivindicar la continuïtat del Sant Josep a LEB Or i de l'Uni a la Lliga Femenina. A la grada s'hi van comptar un miler de persones, i a la pista, infinitat de jugadors i entrenadors amb passat i present al bàsquet gironí. Gasol era el nom que més brillava, dos anys després de la desaparició de l'Akasvayu on ell va viure les dues darreres temporades. Mitja hora després del final del partit d'exhibició, el pivot que aleshores jugava als Grizzlies de Memphis encara era a Palau fent-se fotos i firmant autògrafs a tothom que se li atansava.

Aquell dia, a Palau, Marc Gasol va compartir equip amb antigues glòries del Valvi (Cabarrocas. Pujols, Portas, Puig, Colomé, Espinosa o Darnés), que s'enfrontava a jugadors de les dues darreres temporades del Sant Josep (Albert Sàbat, Edu Jiménez, Miquel Feliu, Cesc Cabeza, Òscar Andrés, Edu Camós, Èric Jiménez, dirigits per Dejan Kamenjasevic, Txus Escosa, Jordi Sitjà i Rami Tair) més les aleshores jugadores de l'Uni Berta Sinyol i Geo Bahí. Van guanyar els primers, per 109-106, però això era el de menys. Gasol, i també Víctor Sada, una altra de les icones de l'època Akasvayu, van ser els dos reforços de luxe del bloc de llegendes del Valvi, que tenia una banqueta increïble amb Pedro Martínez d'entrenador (l'últim de la història del CB Girona) acompanyat per Alfred Julbe, Ramon Sitjà i Joan Montes.

El partit i, sobretot, la garantia d'esponsoritzacions per cobrir la temporada que venia per davant, va permetre que tant el Sant Josep com l'Uni poguessin competir a LEB Or i a la Lliga Femenina. L'equip femení ha acabat explotant, guanyant fins ara dues lligues i jugant de tu a tu amb els millors equips de l'Eurolliga. Però el bàsquet masculí no se'n va sortir i el 2013 el club, que s'havia refundat a LEB Bronze l'estiu de 2008 amb motiu de la desaparició del CB Girona, va dir prou, rosegat per les penúries econòmiques. Ja aquell darrer curs l'havien disputat a la lliga EBA davant la impossibilitat de competir en una categoria d'elevada exigència professional com la LEB Or. Un any més tard neixia el CEB Marc Gasol, un projecte que el 2016 passaria a denominar-se Escola Bàsquet Girona Marc Gasol, i que des de la temporada 2017/18, únicament ja ha mantingut el nom de la ciutat. Centrats inicialment en el bàsquet base, el 2017 també es va crear l'equip sènior que després d'un any a EBA, ara en fa dos que competeix a LEB Plata, on lidera amb solvència la conferència est. El salt a Or seria el primer pas abans de somiar de nou amb un equip de Girona a l'ACB.

Diumenge un equip masculí professional torna a Palau. Contra el filial del Barça i el dia que farà un homenatge a Jordi Trias. Curiosament, el pivot no hi era el dia que Marc Gasol va jugar a Palau, a principis d'estiu de 2010. Ell i Darryl Middleton van ser les dues baixes sonades de la jornada. Estaven de viatge als EUA.