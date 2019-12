L'Olot claudica a la pròrroga i diu adeu a la Copa amb una desfeta a Tarragona

El cansament i la inspiració del camerunès Amang van acabar amb les aspiracions de l'Olot a la Copa del Rei, després de perdre al camp del Nàstic en un partit que es va haver de resoldre al temps extra. Van acabar els primers noranta minuts amb taules al marcador. Javi Márquez havia fet el primer al quart d'hora amb un xut des de 25 metres que va sorprendre Viti, però Mas va replicar amb una bona rematada a la sortida d'un córner. L'1-1 va donar pas a la pròrroga i allà va ser Amang qui es va reivindicar. Va entrar amb només uns minuts per davant, temps suficient per fer dos gols. El primer, amb un cacau creuat i l'altre culminant un contracop. Massa càstig per a un bon Olot que va tornar eliminat cap a casa.