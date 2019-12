ZIidane «L'empat té regust de poca cosa»

Satisfet a mitges va acabar Zinedine Zidane ahir després de l'empat al Camp Nou. El tècnic del Reial Madrid va voler destacar el «bon partit» del seu equip, que va estar «concentrat durant 90 minuts contra un bon equip». Tot i això i malgrat el domini durant força minuts, el Madrid no va poder batre Ter Stegen. «Només ens ha faltat el gol. Cal estar contents contra un rival molt bo però sí que és veritat que l'empat té un regust de poca cosa, perquè hem fet mèrits per a més. Tot i això, les ocasions s'han de marcar», deia.

Zidane va elogiar tots els seus jugadors i també va voler destacar la tasca defensiva de Gareht Bale. «Ha fet un gran partit malgrat que darrera ment no esava jugant gaire. Hem estat un equip que globalment ha fet un gran esforç», deia. El francès també va tenir bones paraules per a Fede Valverde, un dels destacats ahir. «Cada partit va a més. És un jugador important per a l'equip».