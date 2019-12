El Llagostera i l'Olot posen moltes il·lusions a la Copa

Per als equips del futbol professional, les primeres eliminatòries de la Copa del Rei, i més en el format actual, a partit únic, i en camps d'equips de Segona B i Tercera, pot fer més nosa que servei. Per als modestos, en canvi, representa tot el contrari, l'oportunitat de reivindicar-se davant dels grans i, sobretot, una ocasió d'or per fer calaix. Per això, perquè aspiren a superar ronda i anhelen poder rebre a casa un equip de Primera o de Segona, el Llagostera i l'Olot s'agafen la jornada d'avui amb la màxima concentració. «A l'Olot li falta una nit meravellosa de poder jugar amb un Primera o un Segona i per això a Tarragona hem d'estar molt centrats per entendre que tenim una il·lusió tremenda. Anem a competir al màxim i a donar-ho tot», deia ahir Raúl Garrido, tècnic dels garrotxins, abans de jugar avui al Nou Estadi contra el Nàstic.

Garrido també va aplaudir la presència de desenes de seguidors olotins a Tarragona: «Vindrà un autobús d'aficionats des d'Olot en un dia laborable a dos quarts de nou de la nit. Em sento molt orgullós i veure això és una motivació més per lluitar».

Per la seva banda, Oriol Alsina va assegurar que jugarà «amb els millors» contra l'Haro, onzè classificat del grup II de Segona B, segons ell «el rival que millor es pot adaptar al nostre camp». El tècnic del Llagostera va definir-los com un equip «molt físic, al qual és difícil fer gols, i que saben practicar el futbol directe, com nosaltres». Per això va fer una crida a l'afició: «Els socis tenen l'entrada gratuïta i necessitem el seu suport, és vital passar ronda pels premis i per la possibilitat de rebre un Primera».