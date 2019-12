El Windoor s'enduu 4 medalles al 2n Campionat Internacional de vol Indoor a Bèlgica

El túnel de vent d'Empuriabrava ha mostrat el gran nivell dels seus atletes aquest cap de setmana en el 2n Campionat Internacional de Vol Indoor de Bèlgica. Els seus equips han tornat a casa amb 3 ors i una plata, fent pòdium en les disciplines de vol dinàmic on han competit. Els equips han fet triplet d'ors en freestyle, 2 way Dynamic i 4 way Dynamic i han aconseguit també una plata en 2 way.

El figuerenc Dani Gallego ha aconseguit un or en freestyle (estil lliure). Així mateix, ha repetit posició en 2 way (vol dinàmic en parella), on ha competit amb el seu company Cèsar Rico i en grup, en la categoria 4 way (vol dinàmic en grup), aquesta vegada fent equip amb els atletes Josh O'Donoghue i Lewis Hard, també del túnel de vent d'Empuriabrava. Els 4 voladors formen part de les seleccions nacionals de vol indoor d'Espanya i Anglaterra. La parella anglesa, a més, torna a casa també amb una plata en 2 way.