Un tsunami de clàssic

Per una vegada, les qüestions esportives queden al marge en la prèvia del partit dels partits, el clàssic entre Barça i Reial Madrid. El duel que bat tots els rècords, amb una audiència potencial mundial de 650 milions d'espectadors a 180 països, viu pendent d'una protesta social que ha canviat el pas a tots els actors.

El partit ja ha viscut un canvi de data -s'havia de jugar el 26 d'octubre- després dels incidents registrats a Barcelona arran de sortir a la llum la sentència del judici del procés i la convocatòria d'una acció reivindicativa per part de la plataforma Tsunami Democràtic.

Però quasi dos mesos després l'escenari pràcticament és el mateix. Tsunami ha convocat la ciutadania a una concentració en quatre punts propers al Camp Nou a partir de les 16.00 hores i el dispositiu de seguretat, ja de per si complex, ha augmentat en dificultat. Tant, que tots dos equips i els àrbitres compartiran hotel -a uns 600 metres de Camp Nou- i sortiran escortats fins a l'estadi unes dues hores abans de l'inici del partit.

Les intencions dels promotors de la protesta és visualitzar el conflicte existent entre Catalunya i Espanya en l'escenari més gran possible, un públic potencial de 650 milions d'espectadors, tot i que sempre han insistit que el seu objectiu no és «ni bloquejar ni suspendre» el clàssic.

En l'aspecte esportiu, els dos equips es juguen el lideratge perquè ara mateix van empatats a punts, i encara que el futbol de cap dels dos té la continuïtat desitjable, Barcelona i Reial Madrid estan disposats a tirar endavant el partit per començar a créixer a partir d'una victòria.



Messi i deu més

Ernesto Valverde, tècnic blaugrana, no hauria de tenir gaires dubtes en la seva alineació. Amb tots els futbolistes disponibles, l'única variació consistiria a situar Sergi Roberto com a lateral o com a migcampista. En el primer dels casos, l'alineació seria la que la majoria dels seguidors culers tenen al cap; en el segon, Semedo seria el lateral dret i Ivan Rakitic es quedaria fora de l'onze, però aquesta última opció sembla més complicada. I és que el croat, que ha passat desapercebut en l'inici de curs per la seva suplència, ha anat guanyant pes a mesura que els partits dels blaugranes eren més complicats i ha jugat tots els últims. La defensa, amb Jordi Alba ja recuperat, la completarien Sergi Roberto i la parella de centrals titular: Gerard Piqué i Clément Lenglet.

Al mig del camp, Busquets, tot i que no està en el seu millor moment, serà el migcampista per davant de Rakitic i de l'holandès Frenkie de Jong, que disputarà el seu primer clàssic amb la samarreta de Barça. També serà l'estrena per Antoine Griezmann, que acompanyarà Luis Suárez i Leo Messi. L'argentí, amb 26, és el jugador que més gols ha anotat en la història dels clàssics. A més, disputarà el seu duel amb el Reial Madrid número 42, un menys que Sergio Ramos, que seguirà augmentant el seu compte.



Hazard, el gran absent

Precisament Ramos és el gran líder d'un Reial Madrid que enyora la seva nova estrella, Eden Hazard, la gran absència del clàssic. Cobrir la seva baixa és l'únic dubte per aclarir per a un Zinedine Zidane que arriba feliç al Camp Nou, a punt de complir dos mesos sense perdre i amb una millora en el seu equip, que juga amb més personalitat i exhibeix millor futbol. En la que seria la seva enèsima resurrecció, el gal·lès Gareth Bale parteix com a favorit en la vacant en atac, per la qual pugna amb els brasilers Rodrygo i Vinicius.

Zidane solucionarà el problema que té al lateral esquerre amb el retorn del francès Ferland Mendy, que torna després de complir una sanció. També és novetat el descansat Casemiro, amb qui no va arriscar a Mestalla en estar advertit de sanció, tan indiscutible com Fede Valverde i Toni Kroos en un mig del camp poblat on segurament hi serà una de les claus del partit. El Reial Madrid aposta pel múscul, i la qualitat per enganxar amb l'atac la posarien Isco o Modric.

Mai ha perdut Zidane al Camp Nou en els seus quatre partits com a tècnic, la qual cosa li va permetre igualar un rècord de Miguel Muñoz que superarà en cas de no caure derrotat. Es convertiria en el primer entrenador de la història del Reial Madrid que rendeix cinc visites a l'etern enemic sense perdre'n una de sola. Serà el clàssic número 242. Fins ara el Barcelona n'ha guanyat 96, el Reial Madrid, 95, i 51 partits van finalitzar en empat. Els blaugrana sumen 397 gols i el Reial Madrid, 402.