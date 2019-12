El Sarrià té una nova cita amb la història a la Copa

A l'estiu va ser el Granollers, en la Supercopa catalana, fa algunes setmanes hi va passar el Cangas, i avui li toca el torn a l'Helvetia Anaitasuna (20.30). Per tercera vegada aquesta temporada, el Sarrià rep a casa un rival de la màxima categoria, l'Asobal, i amb l'últim precedent encara a la memòria (l'eliminació del Cangas en l'anterior ronda de la Copa), els de Salva Puig tenen llicència per somiar. És clar que aquesta vegada la missió es complica: a partir d'ara les eliminatòries són a doble partit i, per tant, res no es resoldrà fins dissabte que ve a Pamplona, on en cas d'un mal resultat l'equip «gran» tindrà l'oportunitat d'esmenar errors davant dels seus seguidors.

Superat el mal tràngol de la derrota en el derbi contra el Bordils dissabte passat, a Sarrià se centren ara en fer un bon paper a la nova ronda de Copa, abans de donar per tancat un 2019 ple d'èxits, amb l'ascens i el debut a Plata de màxims exponents. «Afrontem la Copa amb la intenció de gaudir, aquests partits són de molt alt nivell», deia ahir el tècnic Salva Puig. El Sarrià es proposa competir avui «per mirar d'arribar al partit de tornada amb opcions». Que l'eliminatòria no quedi sentenciada ja avui per evitar que la visita a Pamplona sigui de tràmit, vaja.

«Tenim un partit molt xulo, que ens hem guanyat, i hem d'intentar recuperar la gent anímicament després del partit de dissabte, la vida continua», va seguir Puig, encara fent referència al derbi. En aquest sentit va destacar que «sempre sortim a guanyar i, tot i que ells són de l'Asobal, amb més nivell i experiència que nosaltres, intentarem fer-ho de la millor manera possible».

Per la seva banda, l'entrenador de l'Anaitasuna, Iñaki Aniz, setè classificat de l'Asobal amb un balanç de sis victòries, un empat i vuit derrotes, va assegurar que arriben a Sarrià «amb la màxima tensió» per encarrilar la ronda. «Ells no tindran pressió i entenc que patirem», va subratllar.