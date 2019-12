Otamendi: «Joan Màrmol no està a la corda fluixa»

El Palamós viu el moment més delicat del curs amb tres derrotes consecutives que l'han situat cinquè, a 14 punts del líder, Girona B, i a vuit del segon classificat, Vic, l'equip que jugaria la promoció. El president del Palamós, Patxi Otamendi, admet que «les tres derrotes fan mal perquè teníem esperances de poder guanyar els equips de dalt».

La derrota del passat diumenge a Riudarenes (2-0) «era raonable però l'1- 4 contra el Vic ens va fer molt mal». Segons l'expresident del Girona, els homes d'Axel Vizuete juguen una altra lliga: «Estem a 14 punts del Girona B, un rival d'una altra categoria i que va per lliure». Tot i els actuals mals resultats del Palamós, el president del degà assegura que «Mármol no es troba a la corda fluixa perquè no canviem d'opinió en funció dels resultats». Els palamosins viuen el segon curs seguit a Primera Catalana i el retorn a Tercera va ser l'encàrrec sense discussió des del minut u. Segons Patxi Otamendi, res ha canviat, «l'objectiu del Palamós és el mateix, l'ascens perquè la plantilla està configurada per això».

Diumenge els palamosins acomiaden l'any rebent el Tona i, segons Otamendi, «passem per un moment complicat, però diumenge s'ha de guanyar sí o sí». Per últim, el màxim mandatari palamosí explica que «volem acabar la primera volta, valorar-ho tot, però no som de donar ultimàtums perquè la plantilla necessita estabilitat i tranquil·litat».