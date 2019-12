En memòria de Guido Depoorter

El passat cap de setmana el CV Sant Antoni de Calonge ja va retre homenatge a la figura de Guido Depoorter en la 13a edició de la Guido Depoorter Cup, i en la Christmas Race, que es disputa aquesta setmana, l'organització també vol tenir un record per a una persona cabdal en la introducció de la vela en aquest racó del litoral gironí. Fundat l'any 1972, el Club Vela Sant Antoni és l'únic club de la província de Girona on es practica el patí català durant totes les estacions pel que fa a la regata, amb proves tots els diumenges i festius. I el principal responsable d'aquesta activitat va ser el belga Guido Depoorter, que va arribar a casa nostra fa gairebé 60 anys i va ser l'introductor del patí de vela a la badia de Palamós i Sant Antoni. Depoorter, d'origen belga, va morir el passat 24 de setembre a l'edat de 94 anys i va deixar una profunda petjada tant a Palamós com a Sant Antoni de Calonge. Depoorter va ser el primer president que va tenir el Club de Vela Palamós i va descobrir el patí de vela l'estiu del 1959, mentre estiuejava a Calafell.

El 1964 es va comprar el seu primer patí i, dos anys després, va ser el primer que va portar una embarcació d'aquest tipus a Bèlgica. La seva passió per la navegació el va portar a impulsar l'any 1972 el Club de Vela Sant Antoni, que s'acabaria convertint en el bressol d'una notable promoció de practicants de patí, i que avui encara continua promocionant aquest esport i formant nous regatistes.

La Christmas Race comptarà amb la participació de Cristina Pujol, regatista del Nàutic Port d'Aro, que forma part de l'equip preolímpic pels Jocs de Tòquio 2020. Pujol va quedar primera espanyola en el Campionat del Món al Japó i és campiona d'Espanya 2019 en làser radial. L'escenari de l'Espai del Peix va acollir ahir la presentació de la 44 edició de la regata, que se celebrarà des de demà i fins diumenge en aigües de la badia de Palamós i que reunirà prop de 300 embarcacions de 27 països. La presentació d'ahir va comptar amb dos apartats, un d'oficial amb les dades de la prova, i un de molt emotiu amb l'homenatge a Guido Depoorter, amb la presència de la seva vídua Claire i alguns dels seus fills, i que tindrà com a moment culminant l'entrega de premis de diumenge. Aquell dia, s'entregarà un trofeu especial a qui hagi participat en més edicions de la Christmas.