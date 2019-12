Destacada actuació dels lluitadors del Securitas-Girona Judo al Mundial de Kures, una lluita molt similar al judo que té el seu origen a Kazakhstan. L'equip d'Espanya va estar formar pels judokes del Girona Edu Xargay (74 kg), Àlex Salas (82 kg), Sergi Salas (90 kg) i els valencians Adrián Imedio (60 kg) i David Fernández (+100 kg). Tant Xargay com Sergi Salas van passar dues rondes, per caure a 1/8 de final. Àlex Salas no va competir en ressentir-se d'una lesió.