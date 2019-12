El Madrid se situarà lider en solitari si guanya el València

El Madrid buscarà avui a Mestalla (21.00) els tres punts que li donin el lideratge. Els blancs són segons a un sol punt del Barça, després que els blaugranes punxessin ahir a Anoeta una temporada més. Amb una victòria, el Madrid encararia el clàssic de dimecres amb dos punts de marge respecte als blaugrana. Zidane ha avisat que l'equip no es pot confiar perquè al davant tindrà un rival amb una inèrcia positiva que dimecres passat va aconseguir la classificació per als vuitens de la Champions com a primer de grup. El tècnic francès no podrà comptar amb Marcelo i Mendy i ha de resoldre el trencaclosques que té al lateral esquerre. Qui sí que ha viatjat a València és Casemiro, que si veu la cinquena groga es perdrà el partit contra el Barça.