Kaptoum (Betis) és un dels noms a l'agenda de la direcció esportiva pel mig del camp

Té l'etiqueta de ser la plantilla més cara de tota la Segona Divisió, encara que avui dia el Girona estigui a punt de tancar la primera volta amb menys punts dels que a molts, a Montilivi, els hauria agradat tenir. L'equip està instal·lat a la part alta i encara és un ferm candidat a l'ascens, però no ocupa cap de les dues primeres posicions i l'ensopegada a Sòria, unida a una discreta actuació, han despertat vells fantasmes. El gener és a tocar, per la qual cosa la direcció esportiva ja treballa per millorar el vestidor per afrontar amb garanties els pròxims mesos de la competició. Està encara per veure si hi haurà arribades i també sortides; cap de les dues coses es descarten. Quique Cárcel té a les mans, sempre que sigui possible i serveixi per sumar, incorporar un mig centre de caràcter més defensiu, una peça que ara mateix no hi ha a la plantilla i que a l'estiu no es va acabar de concretar. Un dels noms que hi ha al damunt de la taula és el de Wilfrid Jaures Kaptoum.

El camerunès, de 23 anys, pertany al Betis després de passar pel Barça, on va disputar més de 70 partits amb el filial blaugrana, a part de debutar amb el primer equip a la Copa del Rei i fins i tot en un partit de Lliga de Campions (62 minuts en un intrascendent empat al camp del Bayer Leverkusen, el 2015). Ha jugat ben poc aquesta temporada sota les ordres de Rubi i se li està buscant una sortida. En forma de cessió, això sí, perquè el club andalús treballa fins i tot per renovar-li el contracte. Hi ha uns quants equips interessats. Un dels que li segueix la pista és el Girona, que també té d'altres futuribles per ocupar aquesta posició, però també l'Almeria.