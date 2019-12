La Ruta de l'Anxova tanca les trobades de velers de l'any al Club Nàutic l'Escala

La secció de vela de creuer del Club Nàutic l'Escala ha celebrat, aquest dissabte 14 de desembre, l'última Trobada de Velers d'aquest 2019. La Ruta de l'Anxova ha estat, per tant, per acomiadar-se fins l'any que ve i ha servit per presentar el calendari d'esdeveniments previst per al 2020. Xavi López, director esportiu del Club, ha estat l'encarregat de donar a conèixer l'agenda de la propera temporada.



11 embarcacions a l'aigua

Fins a 11 embarcacions han compost la flota d'aquesta cita de la Ruta de l'Anxova. Han desafiat el clima hivernal, que els ha deixat el Canigó nevat com a escenari, i la manca d'intensitat del vent, que ha provocat que algunes tripulacions es retiressin. El recorregut proposat per avui ha estat de 5,14 milles i ha acostat els navegants primer fins a Sant Martí d'Empúries i després fins a Montgó per tornar finalment al Club.

Un cop al port, els regatistes s'han tornat a trobar al restaurant del Club La Barra del Port, on han pogut comentar la jornada al voltant d'un dinar.



Nova victòria de Nauticescala 2

Un cop més, els J70 del Club s'han endut la màniga en temps real i compensat. L'equip liderat per Valentín Baraibar s'ha adjudicat una nova victòria absoluta, però amb poc menys d'un minut de diferència sobre el Nauticescala 1, que ha comptat amb Josep Calpe a la canya. Els de Baraibar amplien, així, a tres punts, la seva avantatge sobre el Nauticescala 1 a la classificació provisional de la categoria Regata.

El Bénéteau First 31.7 de Pere Sala, el Poma, ha estat el tercer classificat del dia i s'acosta al líder provisional de la divisió Rally, el Furri (Dufour 40) de Ramon Almato. La tercera plaça és per al Hoodoo (Sun Dream Q) de Michel Ibañez.