El Garatge Plana Girona regala a l'afició un partit d'alt nivell europeu

El Garatge Plana Girona disputa aquesta nit a Palau (20.30) un partit històric contra el Follonica, un dels grans de l'hoquei italià, dirigit pel llegendari exjugador Enrico Mariotti. Els gironins mai han superat aquesta ronda de vuitens en la competició europea (l'any passat van caure a mans del Lleida), però el nou projecte que lideren Ramon Benito i Marc Comalat des de la banqueta, que ja ha assolit un primer èxit classificant-se per la Copa del Rei, no renuncia a seguir creixent en l'aparador continental.

«El primer que hem de fer és disputar i competir al màxim el partit de casa. Aquest és un projecte nou però no volem que es quedi aquí. El més important és intentar guanyar aquest partit d'anada, i que no passi com l'any passat, que l'eliminatòria amb el Lleida ja va quedar sentenciada a favor del rival a Palau», deia ahir Benito, un dels intengrants del tàndem tècnic gironí. L'exjugador internacional s'ha enfrontat molts cops a Mariotti, tant a nivell de clubs, com de selecció, i també com a jugador i entrenador. Benito fa aquesta reflexió final: «L'Europe Cup és un bon aparador. Segurament és la competició on, tot i el gran nivell dels equips, és més fàcil lluitar pel títol pel seu format, perquè a priori la Copa del Rei o l'OK Lliga, amb equips com Barça i Liceo, semblen molt més inabastables».