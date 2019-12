El Banyoles perd Èric Gispert per rebre el líder Hospitalet

«El millor equip de la categoria amb diferència» visita aquesta tarda el Miquel Coromina. El Banyoles rep un Hospitalet llançat amb «jugadors amb experiència a 2a B, 2a A i Primera» que segons l'entrenador Adam Fontes «està fet per quedar campió». El tècnic els banyolins reconeix que la setmana de descans ha «ha anat bé per carregar piles» després de la derrota a Manresa (2-1) de l'última jornada. Èric Gispert, amb fascitis, és baixa per contra, Fontes recupera del tot Ferrussola i Pol Bastida. Per contra, Bena ha estat baixa aquesta setmana i buscarà més minuts a La Jonquera.