L'afició acomiada amb mocadors l'Espanyol

L'Espanyol va perdre contra el CSKA de Moscou, a l'RCDE Stadium, en l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Europa, un resultat que no altera el primer lloc dels blanc-i-blaus, però que no millora la seva imatge en un moment molt delicat a la Lliga. El poc públic que va anar a l'estadi va acomiadar amb mocadors l'equip, que diumenge se la juga contra el Betis. Ahir un desajustament defensiu a sis minuts del final va costar la derrota, que tot i intrascendent, va molestar els seguidors. El Getafe, per la seva banda, va guanyar 3-0 al Krasnodar i passa ronda com a segon. El Sevilla, ja classificat com a primer, igual que l'Espanyol, va perdre al camp de l'Apoel (1-0). Els setzens de final se sortegen dilluns: Bombo 1: Sevilla, Malmoe, Basilea, Linz, Celtic, Arsenal, Oporto, Espanyol, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United, Ajax, Red Bull Salzburg, Inter i Benfica. Bombo 2: APOEL, Copenhague, Getafe, Sporting Portugal, Cluj, Eintracht, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolves, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, Xakhtar, Olympiacos i Bruges.