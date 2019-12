Espectacular remuntada de l'Uni contra el Montpeller (56-55)

Un partit d'Eurolliga a Fontajau és sinònim d'espectacle. I de victòria gironina. Les jugadores de l'Uni ha acabat donant la volta a la pista davant l'alegria dels ja tres mil espectadors de cada dijous després que l'Spar Citylift Girona hagi derrotat el fins avui líder, Montpeller. Les franceses han arribat a guanyar per 17 punts en el segon quart (21-38), però la defensa gironina i l'encert anotador de Magali Mendy (23 punts) han servit per donar la volta a un partit que s'ha decidit en el cara o creu final. Mendy ha avançat les gironines a 30 segons per acabar i, en el darrer atac, ni Williams ni Mavunga, les dues millores jugadores franceses, han aconseguit anotar dos tirs que haurien frustrat una victòria que es recordarà temps a Fontajau (56-55).

Unes autèntiques màquines de jugar a bàsquet. Això han demostrat ser les jugadores del Montpeller en un primer quart que ha començat amb sis punts d'una vella coneguda de Fontajau (0-6 amb un triple i un 2+1 de Gabby Williams) i ha acabat amb un triple l'australiana Sami Whitcomb (16-27). Entremig un recital de Mavunga, 12 punts, contra un Uni que no ha pogut aturar el ruixat ni amb l'esperat debut de Sonja Vasic en els últims tres minuts.

Era el primer partit de l'estrella sèrbia des de l'Europeu de l'estiu, amb una operació de genoll pel mig, i això s'havia de notar per força. Quan Surís l'ha tornat a canviar, Vasic encara no havia anotat (0/4), i l'Uni veia com la millora de les seves prestacions defensives no servia per retallar l'avantatge d'un Montpeller que s'ha arribat a posar 17 punts per davant després d'un triple de Bankole (21-38) en un Fontajau encrespat per algunes decisions arbitrals més que discutibles. Al descans, però, el partit seguia encara viu (29-41).

Una escletxa d'esperança en la remuntada que, de cop, s'ha fet més gran quan Williams ha marxat ella sola del partit només de començar la segona meitat: falta i tècnica per rebotar el protector bucal per terra. L'exjugadora de l'Uni s'ha posat amb quatre faltes i molt partit per endavant. Amb ella a la banqueta, i amb les gironines negant bé els tirs a Whitcomb, el Montpeller ha tingut molts problemes per anotar. Fontajau ha cregut que la remuntada era possible. Laia Palau ha quedat clavada de l'esquena i Vasic seguia sense agafar confiança. Sykes tampoc estava anotant clar. Però la defensa donava vida a un Uni que només ha permès fer tres punts a les franceses en els vuits primers minuts del tercer quart. Un triple de Rosó Buch ha fet saltar els 3.000 espectadors dels seus seients. 42-44: hi havia partit.

A sis minuts per acabar, Laia Palau ha tornat a la pista, Coulibaly ja havia tingut els seus moments de descans, i Magali Mendy semblava disposada a agafar el rol de líder en atac que no estaven poden assumir ni Sykes ni Vasic. Un triple de la francesa ha empatat el partit a 50 provocant tant el crit d'eufòria de Fontajau com el ràpid temps mort del tècnic visitant. El partit es decidiria en un minut partit de cinc minuts.

Gabby Williams tornava a estar en pista, però molt accelerada per anar a decidir el partit per la via ràpida, i un bàsquet de Coulibaly ha posat l'Uni per davant a manca de poc menys de tres minuts (54-53). Fontajau ha botat com mai i, davant un Montpeller cada cop més nerviós veient com el partit se li escapolia de les mans, una assistència de Palau ha deixat Mendy sola per anotar el seu vint-i-tresè punt: 56-53 i 38 segons per jugar-se. Temps mort del tècnic francès i Gabby Williams ha agafat la responsabilitat per anotar amb encara no cinc segons: 56-55 i mig mimntus per jugar-se. Coulibaly no ha pogut anotar en el següent deixant al Montpeller la possibilitat de guanyar en un darrer atac a la desesperada. Però ni Williams ni Mavunga han ficat a dins el seus dos tirs i Fontajau ha acabat saltant i cridant com mai.