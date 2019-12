La nova seu del club de fans de Maverick Viñales a Roses

L'entitat, fundada l'any 2011, vol tenir més visibilitat a la zona i ser un punt de suport i informació per als 310 socis amb què compta

Maverick Viñales tindrà, a partir de dissabte, una seu oficial del seu club de fans a Roses. Serà al carrer Doctor Fleming de la vila i servirà com a punt de suport i informació per als socis del pilot de MotoGP. La cita és a les onze del matí i comptarà amb l'assistència, com no podia ser d'una altra manera, de Maverick Viñales. L'acte és per als socis del pilot, tot i que no hi ha cap motiu per tancar l'entrada a aquelles persones encuriosides o aficionades del món motociclisme.

El club de fans, creat l'any 2011, està liderat, des del mes de maig d'aquest 2019, per Aniceto Díaz i Paco Jarana, i el local és una de les moltes iniciatives que han engegat per tal de, entre altres funcions, recuperar la xifra de socis d'anys anteriors –que ja ha començat a créixer amb la seva arribada–, on van arribar a unes 800 persones quan el pilot militava a Moto3. Ara compten amb 310 socis.

«I és que liderar un club de fans d'un pilot de MotoGP no és gens fàcil, ja que suposa molta dedicació i moltes hores, que amb les respectives feines i vides personals és complicat», explica el president, Aniceto Díaz.

El local també servirà com a punt de referència del pilot a la comarca, «hi exposarem objectes relacionats amb Viñales, i també podrà servir com a punt de reunió, per exemple, quan hi hagi curses», comenta Díaz. I si la iniciativa surt bé, «no tindrem problema a buscar un local més gros, ja que l'actual és relativament petit, d'uns 60 metres quadrats», afegeix.



Una altra bona temporada

Viñales ha estat tercer de MotoGP. «Ha fet una temporada bestial, un altre cop, tenint en compte que a l'inici de campionat el van tirar tres cops i que ell prenia les mesures a la Yamaha que no acabava de funcionar, almenys tan bé com les Honda o les Ducati. Ara bé, cada any és a dalt, estem molt contents i en fem una valoració molt positiva», explica el president Díaz.