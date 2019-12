Tràmit a Milà sense Leo Messi

El Barça, sense Leo Messi, i l'Inter s'enfronten avui a San Siro (21.00 hores) en l'última jornada del grup F de la Lliga de Campions, amb els blaugranes ja classificats i sense res en joc, diners i orgull al marge, i un Inter que s'ha d'assegurar el pas a vuitens si guanya o calca el mateix marcador que el Borussia Dortmund en l'altre partit. L'Inter en té prou de guanyar per assegurar-se l'accés perquè en cas d'empat a punts amb el Borussia al final de la fase de grups, el desempat sempre li és favorable, per la diferència de gols entre els dos equips en els dos partits jugats.

L'equip que entrena Ernesto Valverde es presenta a San Siro amb cinc triomfs consecutius, després de la desfeta al camp del Llevant, i el més important, amb una clara millora en el seu futbol, del qual sobresurt Lionel Messi, que va celebrar la seva sisena Pilota d'Or en propietat amb un altre triplet al Mallorca (5-2), el 47è que obté amb el FC Barcelona, 53 en la seva carrera futbolística. No obstant això, Messi no jugarà a Milà, perquè descansarà. Al costat del capità blaugrana, també s'han quedat a Barcelona Gerard Piqué i Sergi Roberto. La baixa d'aquests titulars i descans d'altres és per culpa de la importància dels dos partits que s'acosten a la Lliga, en què posarà en joc el liderat: aquest cap de setmana següent al camp de la Reial Societat (quart a Laliga) i d'aquí a vuit dies al Camp Nou contra el Reial Madrid (colíder al costat de els blaugranes). El Barça té a la infermeria Arthur (molèsties al pubis), mentre que ha recuperat Ansu Fati (tendó rotular), que no va entrar en la llista del partit contra el Mallorca. A més, continuen lesionats Nélson Semedo, Ousmane Dembélé i Jordi Alba. A la llista del Barça hi són els joves Araujo, Morer, Riqui Puig i el porter Iñaki Peña.

Si per al Barcelona és un partit sense transcendència, l'Inter s'hi juga la vida i s'ha d'encomanar al moment dolç de l'argentí Lautaro Martínez i del belga Romelu Lukaku i a un San Siro ple amb més de 70.000 espectadors per segellar el seu bitllet per als vuitens de final en el grup de la mort d'aquesta edició. El Toro Lautaro ha anotat vuit gols en la Sèrie A i cinc a la Lliga de Campions, entre ells un al Barça al Camp Nou i un doblet en l'última visita a l'Slavia Praga decisiu per arribar amb vida a l'última jornada. Per la seva banda, Lukaku n'ha fet 11 a la Sèrie A i un a Europa.