Guerrero i Mechaal competiran a Calonge al català de cros curt

Esther Guerrero i Adel Mechaal són els dos caps de cartell del Campionat de Catalunya de cros curt que es disputarà a Calonge el diumenge 22 de desembre. A més, vinculada a aquesta activitat, també s'ha organitzat per la vigília el Simposi Internacional d'Entrenament de Resistència, amb un cartell de luxe que encapçala l'entrenador de'Eliud Kipchoge, el recordman mundial de marató, Patrick Sang. La presentació es va fer ahir al pavelló de Calonge amb la presència de l'alcalde, Miquel Bell-lloch; el director de Serveis Territorials d'Esports a Girona, Pep Pujols; el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendas; el regidor d'esports del municipi, Salvador Miquel, i l'atleta Esther Guerrero. Adel Mechaal, que estava confirmat com un dels assistents, no va aparèixer. Al català de cros curt també hi seran altres grans noms com Míriam Ortíz, Marina Guerrero, Montse Mas i Marta Galimany. La prova, puntuable pel Gran Premi Català de Cros, tindrà un recorregut amb sortida i arribada a la zona esportiva de Calonge. Guerrero va destacar que li feia il·lusió tornar a competir en un cros a Girona perquè segons ella feia cinc anys que no ho feia.

El Simposi Internacional, d'altra banda, es farà el dia 21 al castell de Calonge.Hi participaran quatre dels entrenadors internacionals d'alt nivell més destacats, com són Nic Bideau, Tomasz Lewandowski, Jordi Toda i Patrick Sang, aquest darrer, entrenador d'Eliud Kipchoge.