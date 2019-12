El GEiEG guanya el Juneda (1-5) i es classifica per la fase d'ascens a l'OK Lliga Plata

El primer equip del GEiEG d'hoquei sobre patins lluitarà per ser l'any que ve a l'OK Lliga Plata i pel títol de Nacional Catalana. Després de guanyar 1 a 5 al CH Juneda el passat cap de setmana, el conjunt de Fran González s'ha assegurat una plaça entre els vuit millors de la màxima categoria de l'hoquei català, a falta d'una jornada pel final de la primera fase. L'Olot, l'altre representant gironí de la categoria, que juga al grup B, també opta a classificar-se per la fase d'ascens: diumenge necessitarà almenys un punt en la visita al Shum, que no té opcions de jugar per pujar.

L'inici de temporada no va ser fàcil pel GEiEG: l'equip va aconseguir una victòria i un empat en els cinc primers partits. A continuació va reaccionar i va estar cinc jornades sense conèixer la derrota. L'equip s'ha mostrat molt sòlid durant la segona volta: només ha perdut un partit, a falta d'una jornada. L'entrenador grupista, Fran González, es mostra satisfet per la classificació i, alhora, no oblida l'objectiu principal de la temporada: «Lluitarem per ser entre els quatre primers al final de la segona fase i salvar, així, la categoria el més aviat possible».

El GEiEG es trobarà en aquesta segona fase amb els tres equips que també s'han classificat del seu grup: el Capellades, el Caldes de Montbui i el Barça; i amb els quatre millors del grup B: el Tona és l'únic classificat, la resta de places se les jugaran el Cerdanyola, l'Olot, el Congrés i el Piera.