El dopatge deixa Rússia fora dels Jocs Olímpics i del Mundial de futbol

Rússia va ser sancionada ahir amb 4 anys sense que els seus esportistes puguin participar en competicions internacionals, de manera que no podran disputar els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i Pequín 2022 ni el Mundial de futbol de Qatar 2022, després de la decisió de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) per manipular dades de laboratori.

El Comitè Executiu de l'AMA va adoptar aquesta decisió «de manera unànime», segons un portaveu de l'organisme, després de concloure que Moscou hauria alterat les dades de laboratori i eliminar arxius vinculats a proves de dopatge amb resultats positius que podrien haver ajudat a identificar els responsables d'haver-se dopat.

L'executiu de l'AMA va donar suport així en la reunió a Lausana (Suïssa) a la recomanació feta pel Comitè independent de Revisió de Compliment (CRC) que l'Agència Antidopatge Russa (RUSADA) sigui declarada no conforme amb el Codi Mundial Antidopatge per un període de quatre anys. El president de l'AMA, Sir Craig Reedie, va afirmar que la decisió de l'Executiu demostra la «determinació» d'aquest organisme d'actuar decididament davant de la crisi de dopatge russa. «Durant massa temps el dopatge rus ha restat valor a l'esport net. La violació flagrant per part de les autoritats russes de les condicions per a la reincorporació dels seus esportistes a les competicions», va comentar Reedie. Segons la seva opinió, Rússia va tenir l'oportunitat de posar «la seva casa en ordre» i tornar a unir-se a la comunitat global antidopatge pel bé dels seus atletes i per la integritat de l'esport, «però va triar continuar amb la seva postura d'engany i negació». Per això, l'executiu de l'AMA va respondre en els «termes més enèrgics possibles», i protegint els drets dels esportistes russos que demostrin «que no van estar involucrats i no es van beneficiar d'aquests actes fraudulents».



Sense Mundial de futbol

La selecció de futbol de Rússia no podrà disputar el Mundial de Qatar 2022 sota la bandera del seu país a causa d'aquesta sanció, però l'AMA va aclarir que aquesta no afectaria Sant Petersburg com a seu de l'Eurocopa de 2020 ni a la final de la Lliga de Campions el 2021 perquè no es tracta «d'importants esdeveniments poliesportius ni campionats de món sinó d'un únic esport en una regió». «Si aconsegueixen la classificació (per a la Copa de el Món), un equip que representa Rússia no pot participar, encara que hi ha una fórmula per participar de manera neutral, no com a representants de Rússia», va dir el portaveu de l'AMA Jonathan Taylor en una conferència de premsa. «Però no hi haurà bandera ni himne», va subratllar.

D'altra banda, Rússia tampoc podrà presentar la seva candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics de 2032, els primers disponibles i als que podria optar Madrid després que el COI concedís de forma extraordinària els dos següents a París i Los Angeles, el 2024 i 2028, respectivament.



El dopatge en l'atletisme

Rússia, una de les potències esportives mundials, s'ha vist embolicada en escàndols de dopatge des que un informe de 2015 encarregat per l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) trobés evidències d'un sistema de dopatge massiu en l'atletisme rus.

Els seus problemes de dopatge han augmentat des de llavors, amb molts dels seus atletes deixats fora dels últims dos Jocs Olímpics i el país competint sense bandera en els Jocs d'Hivern de Pyeongchang de 2018 com a càstig per l'encobriment d'aquest sistema de dopatge promogut per l'Estat en els Jocs de Sochi 2014.

Les sancions d'ahir van ser proposades pel comitè de revisió de compliment de l'AMA en resposta a les dades de laboratori manipulats proporcionats per Moscou a principis d'aquest any. Una de les condicions per al restabliment de l'Agència Antidopatge Russa (RUSADA) va ser que Moscou proporcionés una còpia autèntica de les dades de laboratori. Fet que no ha passat.