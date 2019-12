Pel Bordils, el derbi de dissabte serà el darrer partit de competició oficial d'aquest 2019 i per davant tindrà gairebé un mes de vacances fins que no reprengui la competició a casa davant del cuer, el Palma del Río, que tot just aquest cap de setmana passat guanyava el primer partit. Al Sarrià encara li quedarà la tercera ronda de la Copa: dimarts dia 17 rebran l'Anaitasuna de la Lliga Asobal (20.30).