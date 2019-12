El campió no falla i passa com a primer

El Liverpool, vigent campió d'Europa, va posar-hi una mica de suspens i no va resoldre el seu partit contra el Salzburg fins a la segona meitat. En només 100 segons de diferència, Keita i Salah van fer el 0-2 definitiu. També passen a vuitens com a primers de grup el Barça, Leipzig i València. Com a segons ho fan el Nàpols, Dortmund, Olympique de Lió i Chelsea.