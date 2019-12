El Barça s'impregna de l'eufòria de Messi (5-2)

El FC Barcelona ha passat per damunt (5-2) del Mallorca aquest dissabte en la jornada 16 de LaLiga Santander celebrada al Camp Nou, un recital de futbol i gols comandat per Leo Messi, qui va contagiar l'estat d'eufòria de la seva sisena Pilota d'Or amb un triplet.

Els d'Ernesto Valverde van guardar el lideratge (34 punts), empatats amb un Reial Madrid que havia guanyat al matí a l'Espanyol, en un partit dels quals se li exigeix al seu equip. El Barça va mossegar amb cada jugador, va pressionar i va moure amb velocitat, liderat per un Messi estel·lar, amb 12 gols ja en lliga, Pichichi després de perdre's gairebé els primers dos mesos per lesió.

Un d'aquests partits que millora la versió individual de cada jugador. El Camp Nou va gaudir del millor Griezmann, el millor Busquets i el millor De Jong de la temporada. El Mallorca va ser una joguina trencada, molt tancat i amb ajudes descordinades que van permetre apuntar-se a la festa a la segona línia blaugrana en una tremenda primera part.

En un córner visitant, on fins i tot va poder arribar el gol, Ter Stegen va signar la seva segona passada de gol aquesta temporada perquè Griezmann obrís el marcador als set minuts. L'acabat d'ascendir, des de Segona B, va sofrir però bé un joc bolcat i enèrgic del seu rival, amb una pressió asfixiant per a recuperar pilota.

Molt ficat enrere, la defensa rival va ser testimoni de la primera rosca mesurada de Messi per al 2-0. S'agradava el Barça, amb les millors combinacions del seu trident, més l'ajuda per banda dreta d'un Sergi Roberto --que no va parar de sumar-se a l'atac en tot el partit--, i de De Jong i un Rakitic de nou titular.

La primera jugada en camp rival dels de Vicente Moreno es va traduir en una passada entre centrals de Salva Sevilla i gol de Budimir, després de tocar la pilota en Lenglet. El tècnic visitant les va tenir amb Messi en la banda, després d'una falta a l'argentí, i l'empipament del '10' li va fer mirar de nou a porteria amb una altra rosca per al 3-1.

Faltava Suárez, que ja s'havia estavellat amb el pal i amb Reina. En una jugada amb tots aquests noms abans esmentats, els que exigeixen un futbol vistós a l'equip de Valverde, el '9' va culminar de taló, fort per a aixecar la pilota, una primera part de recital. El Barça va tornar com es va anar, amb forta pressió i fam.



Messi ja és pitxitxi

Li va durar 20 minutos, abans d'aixecar el peu, en els quals Griezmann va tenir la més clara, després d'una gran pujada de pilota de De Jong. El Mallorca, amb un Kubo amb personalitat i qualitat sota els xiulets del qual va ser el seu equip abans de fitxar pel Reial Madrid, va buscar les opcions de millorar les seves sensacions en aquesta mala línia que no li ha deixat encara puntuar fora de casa.

Budimir va fer el 4-2, en una mala sortida de Ter Stegen, i el Mallorca va provar pujar la seva pressió. El debut de 'Cucho' Hernández va obligar a la revenja del meta local, però Messi es va encarregar que el bon sabor de boca també fos blaugrana, mentre el balear es queda a la mercè dels llocs de descens. El '10' va culminar una altra combinació coral amb el seu triplet, per l'esquadra que li faltava, per a sumar 12 i quedar-se ja com Pichichi en solitari.



Fitxa tècnica

-RESULTAT: FC BARCELONA, 5 - MALLORCA, 2. (4-1, al descans).

-ALINEACIONS:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Júnior; Busquets, De Jong (Vidal, min.64), Rakitic (Aleñá, min.72); Messi, Suárez i Griezmann (Carles Pérez, min.85).

RCD MALLORCA: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Gámez; Bava (Señé, min.71), Febas, Salva Sevilla ('Cucho' Hernández, min.59); Dani Rodríguez, Kubo i Budimir (Abdon, min.85).

-GOLS:

1 - 0, min.7, Griezmann.

2 - 0, min.17, Messi.

2 - 1, min.35, Budimir.

3 - 1, min.41, Messi.

4 - 1, min.43, Luis Suárez.

4 - 2, min.64, Budimir.

5 - 2, min.83, Messi.

-ÀRBITRE: Munuera Montero (C.Andalús). Va amonestar a Sergi Roberto (min.8), Piqué (min.67) i Vidal (min.79) per part del Barça.

-ESTADI: Camp Nou.