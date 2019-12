Arriba l'hora de Sonja Petrovic

L'Spar Citylift Girona viu un dels moments més dolços de la seva història. Vigent campió de Lliga Femenina-1, l'Uni és el líder de la competició estatal, ha estat capaç de derrotar dos grans de l'Eurolliga a Fontajau (Sopron i Dinamo de Kursk) i ha reunit tres milers d'espectadors en els seus dos últims partits al pavelló gironí. I ahir va arribar la cirereta del pastís: Sonja Petrovic (30 anys, 1,89 d'alçada). «Fontajau: ve Messi a jugar amb el Girona. M'entenen? No sé com estarà, però aquesta noia és molt i molt i molt bona. Molt bona. La globalitat que té aquesta dona en l'àmbit de bàsquet és al·lucinant», assegurava aquest estiu Laia Palau per definir la sèrbia que és, per importància dins del bàsquet europeu, la millor jugadora que haurà vestit mai la samarreta de l'Uni. Un cop deixada enrere la seva lesió al genoll, Petrovic va arribar ahir a la nit a Girona, avui s'entrenarà per primer cop amb les seves companyes abans de la presentació oficial, a tres quarts d'una a la Fundació Valvi del carrer Jaume I, i aviat ja estarà jugant.

Quan debutarà? És difícil d'assegurar, però, Petrovic s'ha estat entrenant les últimes setmanes amb un equip de Belgrad i no nota molèsties al genoll. Així, a la mica que agafi una mica de ritme, l'MVP de l'Eurolliga del 2018 i integrant del cinc inicial de l'Eurobàsquet d'aquest estiu, jugant amb el genoll tocat, acabarà el 2019 jugant al costat de la seva amiga Laia Palau, plegades van ser campiones d'Europa amb el Praga el 2015, en un Spar Citylift Girona en les setmanes vinents ha de rebre Montpeller (demà passat), Bembibre (diumenge), Fenerbahçe (diumenge) i ha de visitar la Seu d'Urgell (21 de desembre) i València (28).

Després de casar-se aquest estiu amb el remer Milos Vasic, que l'acompanyarà a Girona s'entrenarà a l'estany de Banyoles pensant en els Jocs Olímpics de Tòquio, Petrovic farà igual que la seva companya Tijana Andusic i passarà ara a jugar amb el seu cognom de casada: Sonja Vasic. Es digui Petrovic o Vasic, la presència de l'aler sèrbia a l'Uni és una notícia d'impacte per a la resta de rivals de l'Eurolliga. «És clar que Girona canviarà amb Petrovic. És com si em preguntessin si el Dinamo de Kursk seria millor amb Breanna Stewart. Petrovic és una jugadora «top», segurament la jugadora número 1 en el bàsquet europeu. Tindrà química amb Laia perquè van jugar juntes a Praga; és clar, que l'Uni canviarà...», responia la setmana pasada Roberto Íñiguez, entrenador del Dinamo de Kursk, sobre l'impacte que pot tenir ajuntar Petrovic amb Laia Palau, Mendy, Elonu i companyia.

Sonja Petrovic-Vasic és el denominador comú de totes les Final Four de l'Eurolliga en la darrera dècada. La jugadora sèrbia va ser campiona d'Europa el 2015 amb Praga i el 2017 amb Kursk, però quan no ha guanyat, Petrovic jugava en l'equip subcampió o, com a mínim, va arribar a les semifinals assumint un paper absolutament protagonista en els seus equips.

«És una jugadora que ens aportarà molta versatilitat, capaç de jugar al 3 i al 4, capaç de jugar d'esquenes a cistella... És segurament la millor jugadora d'Europa dels últims cinc anys, ens ha tocat la grossa que hagi volgut venir a Girona per temes familiars i de qualitat de vida», resumia el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, per explicar un fitxatge que va fer amb la col·laboració de dues amigues de Petrovic com Laia Palau i Marta Xargay. «Sonja Petrovic és un espectacle. És la millor jugadora europea i, sobretot, destaca el caràcter que té dins de la pista perquè no li agrada gens perdre, és molt ambiciosa, sempre amb moltes ganes de guanyar i fer millors les seves companyes. Jo he jugat tres anys amb ella i he gaudit molt jugant i veient-la jugar», explicava aquest estiu Xargay per valorar el fitxatge de la seva amiga Petrovic per l'equip que entrena el seu cunyat Èric Surís.