Com planificar una sortida amb esquís de muntanya

Qualsevol sortida a la muntanya pot resultar perillosa si no coneixem bé el terreny i ens trobem amb condicions meteorològiques adverses. I si el què volem fer és una ruta amb esquís cal tenir en compte que el risc és més gran, ja que la neu pot dificultar l'itinerari o provocar accidents inesperats. Per això, és aconsellable preparar l'excursió a casa amb temps suficient i contemplar tots els possibles contratemps que ens puguin sorgir.

El primer: consultar la presència i l'estabilitat de la neu al butlletí regional d'allaus. L'Escala Europea de Perill d'Allaus va de l'1 al 5. Amb Perill 5, es recomana cancel·lar la sortida.

Prepara la ruta. Tria una bona guia i estudia la ruta en un mapa a escala 1: 25.000. És important que identifiquis de forma prèvia vessants potencialment inclinades.

Consulta la meteorologia. El temps és decisiu a l'hora de prendre decisions i canviar un pla a la muntanya. Si les condicions són favorables, podrem recórrer una ruta mitjana o llarga amb un grup relativament nombrós. Si només sortiu dues persones, en cas d'accident només un podrà anar a buscar ajuda.

En condicions meteorològiques incertes o desfavorables, poden sorgir imprevistos. Si la neu està molt dura o gelada, o el risc d'allaus és alt, el grup ha de ser reduït. Poden formar-subgrups de 4 o 5 persones, que seran més fàcils de controlar.

No vagis sol. Es recomana que el grup sigui, almenys, de dues persones, tot i que el nombre ideal de participants en una sortida d'aquestes característiques està entre 3 i 6. D'aquesta manera, la seguretat serà òptima.

Roba d'abric. L'ideal és portar 4 capes: samarreta tèrmica de màniga llarga, una altra samarreta tèrmica similar de màniga curta o un folre fi, un retalla-vents transpirable tipus Gore-Tex (fi i sense encoixinats) i un Primaloft o jaqueta de plomes fina.

Per protegir el cap, es recomana portar una gorra o un mocador per posar-se'l quan bufi el vent i faci més fred. També portarem uns pantalons d'esquí de muntanya transpirable i amb reforç a la zona dels turmells. Protegirem les mans amb guants fins per a l'ascens i grossos per al descens i per als ulls, farem servir unes ulleres de sol o de torb.

El material tècnic individual estarà format per: esquís, pells de foca, botes d'esquí de muntanya, bastons, casc, fulles, grampons i piolet.

Reuneix l'equip. Igual d'important que la roba d'abric és dur un mapa, brúixola i altímetre. A més, un GPS pot servir-nos d'ajuda en moments de mala visibilitat, encara que cal tenir en compte que la tecnologia pot fallar, de manera que mai cal deixar el mapa a casa encara que es disposi d'un dispositiu GPS.

A més, és imprescindible portar un mini kit de reparacions, algun analgèsic, farmaciola amb benes i desinfectant, i, per descomptat, l'equip per allaus compost per ARVA, sonda i pala.

Una motxilla de 25-32 litres és suficient per a una sortida d'un dia o un cap de setmana, en cas de passar la nit en un refugi. Si portem motxilles de més capacitat les acabarem omplint i haurem de carregar amb més pes del necessari.