El Palafrugell va encaixar la sisena derrota consecutiva -i la setena jornada sense guanyar- a la pista del Lleida (1-0). Els negre-i-blancs es van veure sorpresos per un gol inicial d'Oriol vives tot just passats tres minuts i tretze segons de joc, que ja no van poder capgirar en els minuts venidors, i això va fer que el triomf fos per a l'equip local amb aquest solitari gol. Una derrota que deixa el Palafrugell onzè classificat i a només a un punt de la zona de descens.