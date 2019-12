L'Olot busca el desè partit sense perdre en l'estrena del nou horari matinal

Després de nou jornades consecutives sense perdre, l'Olot podria igualar avui, a les 12 del migdia, el rècord de la temporada passada de 10 jornades seguides conseguint puntuar. El rival davant el qual podria assolir-ho és l'Oriola, que arriba al partit sent l'últim classificat del grup a set punts de la salvació. «Hem d'estar concentrats en el joc i no en aquestes dades. Hem d'oferir un bon futbol davant la nostra afició i competir contra un rival que ens ho posarà difícil», insistia Garrido a la prèvia del partit.

Els alacantins fa quatre jornades que van canviar d'entrenador després de la destitució de Villafaina, però amb José Francisco Grao Pato l'equip segueix sense treure resultats positius. L'equip no guanya des de la cinquena jornada de Lliga i només han sumat dos punts en els últims sis partits. «No pensem com la majoria de gent. No pensem en la posició en la qual està el rival a la taula. Estem concentrats en entrenar per jugar bé diumenge. Això és el que ens preocupa», assegurava Garrido, que té clar que «als jugadors no fa falta motivar-los per molt que rebem el cuer. Ells ja saben que han d'entrenar bé per competir bé perquè qualsevol equip de la categoria és difícil de batre».

Aquesta jornada l'Olot jugarà en un nou horari: a les 12 del migdia. Al tècnic valencià li agrada el canvi i creu que pot ser positiu per a l'afició i per als jugadors. «A mi m'agrada l'horari. Al migdia fa menys fred, poden venir més famílies i podrem jugar amb llum natural, que sempre és més agradable».

Pel partit d'avui Garrido recupera Arnau Comas, que va ser baixa davant l'Hèrcules per acumulació de targetes la setmana passada. Eloi Amagat està recuperat de la seva lesió de genoll però pateix una gastroenteritis, Masó i Blázquez segueixen lesionats i Kilian és dubte.