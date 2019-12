El Llagostera empata a La Nucia

Els jugadors del Llagostera visitaven ahir el camp d'un equip molt similar al seu: La Nucia. L'equip alacantí, com els blaugranes, són un dels nous equips que disputen aquesta temporada la Segona B després d'aconseguir recentment l'ascens de Tercera Divisió. A més de les semblances entre els dos equips pel que fa al passat recent, valencians i catalans arribaven al partit d'ahir compartint més coses. La primera, per exemple, la classificació. Els gironins visitaven el Camilo Cano havent sumat vint-i-quatre punts. Les mateixes unitats que els amfitrions, ja que els dos combinats acumulen el mateix nombre de victòries (6), empats (5) i desfetes (4) fins al moment.

El repte d'ahir dels pupils d'Oriol Alsina era trencar amb aquest reguitzell de similituds, avançar els alacantins i encadenar la quarta jornada sense perdre, una fita, aquesta darrera, que no té precedents durant el present curs. L'entrenador maresmenc va treure un onze calcat al de la setmana passada en l'empat a 1 al Municipal contra el València-Mestalla per aconseguir-ho. La sorpresa, però, va estar a la banqueta, ja que els blaugranes van comptar amb Crespo després d'un llarg període de baixa per lesió. En els primers minuts d'enfrontament La Nucia va voler demostrar a la seva afició perquè no han perdut cap xoc en el seu camp. Els locals van començar dominant el partit en un terreny de joc no habitual pels llagosterencs: la gespa era natural en canvi de l'artificial del Municipal. No obstant això, les ocasions no es van esdevenir fins al minut 23, quan Marcos Pérez va haver de salvar els mobles pels seus. De fet, el «sant» com ja l'anomenen per Llagostera va ser un altre cop protagonista quan va haver d'intervenir en el darrer minut de la primera part per impossibilitar el que hagués sigut el primer gol del partit. Els gironins van dir-hi la seva minuts abans a través d'un Nahuel que està en estat de gràcies tot i no veure porta en el dia d'ahir. A la segona meitat, Alsina va donar indicacions als seus jugadors d'avançar línies, posar una marxa més i pressionar fins a tres quarts de camp. Un augment de la intensitat que va passar factura, ja que en el minut 83 Gil Muntadas va veure la targeta vermella després d'aturar un contraatac local. Un minut després, un altre cop Marcos va haver de posar-se la granota de treball per erigir-se el millor del partit. Amb aquest empat el Llagostera encadena quatre jornades sense perdre i té 24 punts.